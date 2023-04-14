Трамп пообещал провести реформу судебной системы в случае победы на выборах президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения на пост президента проведет реформу судебной системы, министерства юстиции и ФБР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Не существует более страшной угрозы для американского образа жизни, чем коррумпированность судебной системы и ее использования в политических целях. И это происходит у нас прямо сейчас", - заявил Трамп в видео, опубликованном в четверг.

Он сообщил, что важной для него задачей в случае победы на выборах в 2024 году станет "восстановление справедливости в США". Он планирует назначать американских прокуроров, которые будут полной противоположностью "окружным прокурорам Сороса". Джордж Сорос - американский миллиардер, активно поддерживающий политических оппонентов Трампа.

Трамп планирует полностью реформировать министерство юстиции и ФБР и "запустить широкое расследование нарушений гражданских прав марксистскими окружными прокурорами".