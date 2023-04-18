Apple открыла свой первый фирменный магазин в Индии

Apple открыла фирменный магазин в Мумбаи, он стал для нее первым в Индии. Об этом во вторник сообщается в индийском разделе сайта компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Привет, Мумбаи! Наш первый в стране магазин уже здесь", - написано в сообщении.

В церемонии открытия магазина, который находится в одном из самых престижных в стране деловых комплексов Бандра Курла (BKC), принял участие глава Apple Тим Кук. Он выложил в Twitter фотографию, на которой приветствует первых посетителей у дверей магазина. "Энергия, креативность и страсть в Мумбаи невероятные! Мы очень рады открыть магазин Apple BKC - наш первый магазин в Индии", - написал Кук.

В четверг свои двери откроет уже второй магазин компании, на этот раз в столичном округе Дели.

Ранее СМИ сообщали, что Кук, помимо участия в церемонии открытия магазинов, рассчитывает провести встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Он уже посещал Индию в 2016 году. Тогда он также встретился с Моди, они обсуждали в том числе возможность открытия магазинов. Apple добивалась этого несколько лет, в частности расширяя свое производство в стране: по местным законам зарубежные компании не могут открывать свои брендированные магазины, если они не производят определенную долю собственной продукции на местных заводах.