Epic Games проиграла Apple в суде по делу о микротранзакциях в Fortnite

Американский производитель видеоигр Epic Games проиграл компании Apple в суде по иску, в соответствии с которым производитель смартфонов iPhone и владелец цифрового магазина приложений AppStore обвинялся в нарушении антимонопольного законодательства из-за запрета производителям программного обеспечения (ПО) осуществлять микротранзакции в приложениях на сторонних площадках. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил "девять из десяти" претензий Epic, суть которых сводилась к тому, что Apple не имела права удалять онлайн-шутер Fortnite с платформы AppStore из-за того, что разработчик этого приложения предлагал пользователям проводить финансовые микротранзакции в игре в обход экосистемы Apple. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния, получала 30% с каждого игрового платежа, уточняет агентство.

В Apple, комментируя решение суда, отметили, что "со всем уважением не согласны" с тем, что суд не полностью согласился с аргументацией компании и отметили, что "рассматривают вариант продолжить процесс" с целью пересмотра решения по единственной удовлетворенной претензии разработчика, в частности, серии игр Gears of War (2006-2019) и Unreal Tournament (1999-2007). В Epic положительно оценили факт удовлетворения судом хотя бы одной претензии, поскольку это решение "все же позволит разработчикам ПО осуществлять транзакции напрямую с пользователями". В компании также заявили о намерении "предпринимать дальнейшие шаги" в юридическом плане.

Epic Games подала в суд на Apple в 2020 году. Аргументация разработчика популярных игр сводилась к тому, что Apple забирает слишком большую комиссию с игровых транзакций, что приводит к увеличению стоимости использования ПО для потребителя. Использование сторонних платежных платформ позволяло снизить ее, утверждали в Epic. В Apple же не согласились с такой трактовкой, заявив о том, что сторонние платформы создают "риски для безопасности пользователей". Как сообщает агентство, именно этот аргумент нашел наибольшее понимание со стороны суда.