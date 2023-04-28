Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования социологической службы Gallup, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту главы государства одобряют лишь 37% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 59% участников опроса. Остальные не дали ответа.

Как отмечают исследователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации. "В то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, уровень одобрения его работы американцами снизился до 37%, это минимальный для него показатель за все время, согласно оценкам Gallup", - констатировали сотрудники социологической службы.

В феврале 2021 года рейтинг американского лидера составлял 57%, согласно результатам опросов Gallup. В течение последующих месяцев этот показатель постепенно снижался. Одной из причин этого является недовольство жителей США экономической ситуацией в стране.

В последние месяцы рейтинг Байдена был на уровне немногим выше 40%. В июле 2022 года он снизился до 38%. Тогда этот показатель считался для Байдена минимальным.

Опрос Gallup был проведен среди примерно тысячи совершеннолетних американцев по всей стране в период с 3 по 25 апреля. Вопросы им задавали по телефону.