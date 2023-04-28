Трамп считает, что политика Байдена грозит США новой Великой депрессией

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что в результате политики, проводимой действующей администрацией Джо Байдена, стране может грозить новая Великая депрессия. Такую оценку он озвучил в четверг на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп отметил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года он добьется снижения цен на энергоносители за счет увеличения объемов добычи. "Мы покончим с инфляцией, потому что будем бурить скважины", - отметил республиканец.

Как утверждал Трамп, "если снизить цены на энергию, то и остальные цены поползут вниз". "Мы снизим процентную ставку и вернем нашу страну. Потому что, исходя из того, куда мы движемся сейчас, нам грозит депрессия. Мы движемся к депрессии, как в 1929 году, но мы не позволим этому случиться", - отметил Трамп.

Великая депрессия - мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. Больше всего пострадали промышленные города, практически прекратилось строительство, резко упали цены на сельскохозяйственную продукцию, безработица затронула 14 млн человек.