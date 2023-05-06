Байден заявил о недопустимости победы Трампа на выборах

Президент США Джо Байден заявил о недопустимости победы на выборах 2024 года своего предшественника Дональда Трампа. Он также отметил, что у него с Трампом нет ничего общего, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад (республиканец Трамп добивался переизбрания на выборах президента США в 2020 году, победу одержал демократ Байден - прим. ТАСС)", - заявил глава американской администрации, отвечая на вопрос, касавшийся его предвыборной программы, в интервью телеканалу MSNBC, которое вышло в эфир в пятницу вечером. При этом сначала Байден оговорился, чуть не сказав, что "нельзя дать победить Обаме". Произнося фамилию бывшего президента США (2009-2017) Барака Обамы, нынешний американский лидер оборвал себя на полуслове.

На уточняющий вопрос ведущей о том, в чем различия между ним и Трампом, Байден трижды подчеркнул: "Во всем".

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.