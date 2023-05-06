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В Южной Корее истребитель ВВС США потерпел крушение

США Материалы 6 мая 2023 08:38 (UTC +04:00)
В Южной Корее истребитель ВВС США потерпел крушение

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Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета в Республике Корея. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на южнокорейское командование ВВС США.

По его данным, истребитель разбился в сельской местности недалеко от авиабазы ВС США Осан, ближайшего к границе с КНДР пункта базирования американских ВВС. Пилот катапультировался и был госпитализирован, жертв среди населения нет.

Губернатор провинции Кёнгидо, на территории которой произошел инцидент, сообщил о том, что пожарная служба направлена на место крушения для ликвидации возникшего пожара.

Причины падения истребителя пока неизвестны. По факту произошедшего начато расследование.

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