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Байден заявил, что вопрос госдолга обсуждается, но решения еще нет

США Материалы 13 мая 2023 21:44 (UTC +04:00)
Байден заявил, что вопрос госдолга обсуждается, но решения еще нет

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Президент США Джо Байден в субботу заявил, что правительство продвинулось в решении проблемы потолка госдолга, но реальный выход все еще не найден. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Журналист пресс-пула указал, что американский лидер на территории авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) недалеко от Вашингтона кратко прокомментировал идущие между Белым домом и Конгрессом переговоры. "Они продвигаются", - сказал Байден, указав на наличие "реальной дискуссии". При этом он добавил, что согласие еще не достигнуто.

Байден не ответил, на какой день запланирована его встреча с лидерами Конгресса, говорится в отчете пресс-пула.

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