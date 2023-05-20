Обвиняемого в утечках из Пентагона оставили под стражей до начала разбирательства

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) постановил оставить под стражей до начала разбирательства обвиняемого в утечках секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейру.

Как передает Trend с оссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу радиостанция WBZ.

Как следует из ее публикации в Twitter, судья постановил, что Тейшейра останется под стражей без права выхода под залог. Таким образом, он согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на том, что в случае выхода обвиняемого под залог есть высокая вероятность его побега.