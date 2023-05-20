Байден и Зеленский проведут переговоры в Хиросиме

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский проведут в воскресенье, 21 мая, переговоры в Хиросиме (Япония), где проходит саммит Группы семи. Об этом говорится в распространенном в субботу рабочем графике американского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 14:15 президент [Байден] принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в тексте. Как в нем уточняется, переговоры пройдут в отеле Grand Prince Hiroshima. Перед переговорами ожидается протокольная съемка. Ранее о возможной встрече двух лидеров проинформировал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Как отмечается в графике, в воскресенье утром американский лидер примет участие в закрытом для прессы "рабочем заседании саммита "семерки" по Украине". Байден 21 мая также примет участие в трехсторонних переговорах с японским премьер-министром Фумио Кисидой и южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем. После встречи с Зеленским американский лидер проведет пресс-конференцию, а затем отправится обратно в Вашингтон.