США ввели санкции против организаций и физлица из КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех северокорейских организаций и одного гражданина КНДР за участие в незаконной кибердеятельности, сообщает американский Минфин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В числе попавших под санкции организаций - Пхеньянский университет автоматизации, который, по данным ведомства, отвечает за "подготовку злоумышленников в киберпространстве, многие из которых продолжают работать в кибернетических подразделениях, подчиненных Генеральному бюро разведки" Северной Кореи.

Кроме того, в санкционный список вошли северокорейское Бюро технической разведки и подчиненный ему 110-й исследовательский центр.

Кроме того, под санкции попала компания Chinyong Information Technology Cooperation также известная как Jinryong IT Cooperation Company.

Среди физлиц ограничения введены против гражданина Северной Кореи Ким Сан Мана, проживающего во Владивостоке, который, предположительно, "причастен к выплате заработной платы членам семей северокорейских зарубежных работников компании Chinyong".