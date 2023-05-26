Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании Десантиса

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего конкурента за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Его слова приводит в четверг телеканал News Nation, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, у него было тяжелое начало", - сказал бывший глава американской администрации, комментируя выступление Десантиса в прямом эфире в социальной сети Twitter, которое прошло с серьезными техническими сбоями. Организаторы онлайн-мероприятия были вынуждены прервать трансляцию спустя 20 минут после начала из-за большого наплыва слушателей, которых насчитывалось более 540 тыс. При этом после перезапуска эфира число желающих присоединиться заметно снизилось.

Трамп отметил, что его предвыборная кампания идет хорошо. "Результаты опросов выглядят очень хорошо", - подчеркнул он. Телекомпания CNN ранее опубликовала данные опроса, проведенного службой SSRS, согласно которым 53% респондентов считают Трампа наиболее предпочтительным кандидатом в президенты от республиканцев. Десантиса поддерживают 26% респондентов.