Администрация Байдена и республиканцы обсуждают повышение потолка госдолга США до 2025 года

БАКУ /Trend/ - Представители президента США Джо Байдена и республиканские конгрессмены ведут консультации о предотвращении дефолта. Они обсуждают возможность повышения потолка государственного долга США до 2025 года и заморозку значительной части внутренних расходов. Как передает Trend, информацию об этом опубликовала газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

По данным газеты, стороны также ведут переговоры о увеличении оборонного бюджета и расходов на ветеранов. Хотя Белый дом сделал уступки в отношении требований республиканцев по расходам, газета считает, что конгрессмены "все же больше потеряли, чем приобрели" в ряде внутренних вопросов. Обычно инициативы предусматривают увеличение предельной суммы долга до определенного срока или достижения определенного объема, в зависимости от того, что произойдет раньше. Однако в статье газеты указан только срок.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Кевин Маккарти из Калифорнии, сообщил журналистам о прогрессе на консультациях. Он выразил оптимизм относительно итогов переговоров и сказал, что стороны смогут достичь соглашения о повышении потолка государственного долга до 5 июня. В пятницу Байден отметил, что его помощники и республиканцы находятся в близкой позиции по вопросу повышения предельной суммы долга. По мнению участвующего в переговорах конгрессмена Патрика Макгенри из Северной Каролины, соглашение будет достигнуто в течение нескольких часов или дней.