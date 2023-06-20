WhatsApp добавил две новые функции конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp добавил новые функции, включая возможность отключения звука для звонков с неизвестных номеров и проверку конфиденциальности, сообщает Trend.

В заявлении, опубликованном во вторник на блоге мессенджера, указано, что отключение звука для неизвестных номеров предоставляет пользователям больший контроль над входящими звонками и повышает уровень конфиденциальности, автоматически фильтруя спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей.

Функция "Проверка конфиденциальности" позволяет пользователям изучить соответствующие настройки и выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.

Обе функции уже доступны для пользователей WhatsApp.