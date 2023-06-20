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WhatsApp добавил две новые функции конфиденциальности

США Материалы 20 июня 2023 16:18 (UTC +04:00)
WhatsApp добавил две новые функции конфиденциальности

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Мессенджер WhatsApp добавил новые функции, включая возможность отключения звука для звонков с неизвестных номеров и проверку конфиденциальности, сообщает Trend.

В заявлении, опубликованном во вторник на блоге мессенджера, указано, что отключение звука для неизвестных номеров предоставляет пользователям больший контроль над входящими звонками и повышает уровень конфиденциальности, автоматически фильтруя спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей.

Функция "Проверка конфиденциальности" позволяет пользователям изучить соответствующие настройки и выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.

Обе функции уже доступны для пользователей WhatsApp.

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