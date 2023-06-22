Байден снова выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что он не считает, что его критические высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине имели какие-либо реальные последствия для отношений между странами, передает Trend со ссылкой на Белый дом.

Он отметил, что недавний инцидент со сбитым китайским аэростатом вызвал некоторое замешательство, но поездка госсекретаря Блинкена в Китай была успешной.

Байден снова выразил намерение встретиться с председателем Си Цзиньпином в ближайшее время.