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Байден снова выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время

США Материалы 22 июня 2023 23:16 (UTC +04:00)
Байден снова выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время

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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что он не считает, что его критические высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине имели какие-либо реальные последствия для отношений между странами, передает Trend со ссылкой на Белый дом.

Он отметил, что недавний инцидент со сбитым китайским аэростатом вызвал некоторое замешательство, но поездка госсекретаря Блинкена в Китай была успешной.

Байден снова выразил намерение встретиться с председателем Си Цзиньпином в ближайшее время.

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