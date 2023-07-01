В ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

На внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО большинство голосов участников поддержало резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях, которые предусматривают постепенное погашение долга, сообщает Trend.

Всего 142 страны принимали участие в голосовании. За предложенный проект резолюции проголосовали 132 делегации. Против выступили 10 стран, включая Россию, Беларусь, Иран и Китай. Еще 15 стран воздержались. Председатель сессии заявил, что для принятия резолюции требовалось большинство в 95 голосов, и проект резолюции считается утвержденным.

В соответствии с текстом принятой резолюции, неуплата США своих взносов произошла по причинам, не зависящим от них. Если удастся оформить возвращение США до 31 июля, их делегаты смогут быть избранными в Исполнительный совет и принимать участие во всех голосованиях до 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Кроме того, учитывая значительную задолженность США, было решено временно приостановить действие некоторых положений внутреннего регламента Генеральной конференции.

Предложенный Вашингтоном вариант предусматривает выплату остатка за 2023 год и добровольного взноса на программы организации. Кроме того, США обещали обратиться в Конгресс для согласования поэтапного погашения долга, который составляет $619,6 млн. Первый этап предполагает выплату €150 млн в 2024 году, включающую взнос за текущий год и погашение прежних обязательств.