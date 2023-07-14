В ФРС США ожидают повышения процентных ставок

Один из управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер в ходе выступления в четверг, заявил, что пока еще не готов объявить о победе над инфляцией, и считает необходимым продолжить повышение процентных ставок в текущем году. Следующее повышение ставок, по его мнению, должно произойти на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Trend.

Уоллер отметил, что устойчивость рынка труда и хорошая динамика экономики США предоставляют дополнительное пространство для ужесточения денежно-кредитной политики.

Он поддержал решение ФРС не изменять процентные ставки в прошлом месяце, чтобы иметь возможность оценить экономические последствия недавних потрясений в банковском секторе. По словам Уоллера, эти проблемы, по всей видимости, уже остались позади.

Представитель ФРС сообщил, что поддерживает еще два повышения ставок на четверть процентного пункта в текущем году и видит возможность для первого из них на следующем заседании, которое состоится позднее в текущем месяце.

Уоллер отметил: "При отсутствии дальнейшего прогресса в замедлении инфляции и признаков существенного спада экономической активности, второе повышение ставок на 25 базисных пунктов необходимо осуществить скорее раньше, чем позже, однако это решение будет приниматься в будущем". Он также добавил, что ФРС может принять решение о повышении ставок на сентябрьском заседании, если замедление инфляции не будет достаточно стремительным.