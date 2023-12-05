США ведут обсуждения с Израилем по поводу продолжительности операции в Газе

БАКУ /Trend/ - США обсуждают с Израилем продолжительность его военной операции в секторе Газа.

Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend.

"Особенно учитывая чувствительности этой военной операции, у нас были дискуссии о ее продолжительности", - сказал он.

Салливан не раскрыл детали обсуждений, он назвал это темой консультаций, которые США ведет с Израилем.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.