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США ведут обсуждения с Израилем по поводу продолжительности операции в Газе

США Материалы 5 декабря 2023 01:52 (UTC +04:00)
США ведут обсуждения с Израилем по поводу продолжительности операции в Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - США обсуждают с Израилем продолжительность его военной операции в секторе Газа.

Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend.

"Особенно учитывая чувствительности этой военной операции, у нас были дискуссии о ее продолжительности", - сказал он.

Салливан не раскрыл детали обсуждений, он назвал это темой консультаций, которые США ведет с Израилем.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

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