США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

БАКУ /Trend/ - Три противокорабельные ракеты, принадлежащие йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы), были уничтожены США в ходе ударов, проведенных в пятницу по подконтрольной территории в Йемене, под контролем хуситов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Trend.

В заявлении, опубликованном на странице командования в соцсети X говорится, что 19 января примерно в 18:45 по времени Саны силы Центрального командования США провели удары по трем противокорабельным ракетам хуситов, направленным на южную часть Красного моря и готовым к запуску.

Сообщается, что ракеты находились на подконтрольной хуситам территории Йемена. Отмечается, что силы США провели удар по ракетам в целях самообороны и уничтожили их.