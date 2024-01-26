Эксперты NASA бросили марсианский вертолет после его поломки

БАКУ /Trend/ - Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратили применять вертолет Ingenuity, который ранее получил повреждения.

Как сообщает Trend , об этом говорится в опубликованном письменном заявлении Лаборатории реактивного движения (ЛРД) американского космического ведомства.

Как уточняется в документе, вертолет «прекратил свою миссию на красной планете, превзойдя ожидания и совершив на несколько десятков полетов больше, чем планировалось». «Хотя вертолет по-прежнему находится в вертикальном положении, а диспетчеры на Земле поддерживают с ним связь, снимки его полета 18 января, отправленные на Землю на этой неделе, свидетельствуют, что одна или несколько его лопастей повреждены при посадке, вертолет больше не может летать», – пояснили специалисты ЛРД.

В NASA отметили, что первоначально планировали лишь до пяти демонстрационных полетов Ingenuity в течение 30 дней, однако аппарат применяли на Марсе «почти три года, он совершил 72 полета». «Историческое путешествие Ingenuity – первого летательного аппарата на другой планете – подошло к концу», – подчеркнул директор NASA Билл Нельсон. Он добавил, что полученный при применении вертолета опыт поможет в будущем при исследовании Марса.

Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. NASA ранее заявляло, что применяет Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода – попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Первый полет аппарата на Марсе состоялся 19 апреля 2021 года и продолжался всего 39,1 секунды. Он тогда поднялся на высоту 3 м и опустился обратно.