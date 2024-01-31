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ФРС США сохранила учетную ставку на уровне 5,25-5,5%

США Материалы 31 января 2024 23:51 (UTC +04:00)
ФРС США сохранила учетную ставку на уровне 5,25-5,5%

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5 процента, сообщили в ведомстве, передает Trend.

Согласно информации, это уже четвертый раз, когда ФРС приняла решение не менять базовую ставку.

Было отмечено, что экономическая активность растет заметными темпами. При этом инфляция, хотя и остается на высоком уровне, но снижается:

"Целью комитета является достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. И считает, что когда эти цели достигнуты, риски становятся более сбалансированными", - говорится в сообщении.

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