ФРС США сохранила учетную ставку на уровне 5,25-5,5%

БАКУ /Trend/ - Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5 процента, сообщили в ведомстве, передает Trend.

Согласно информации, это уже четвертый раз, когда ФРС приняла решение не менять базовую ставку.

Было отмечено, что экономическая активность растет заметными темпами. При этом инфляция, хотя и остается на высоком уровне, но снижается:

"Целью комитета является достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. И считает, что когда эти цели достигнуты, риски становятся более сбалансированными", - говорится в сообщении.