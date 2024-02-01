Госдепартамент США обсуждает с партнёрами шаги по решению палестинской проблемы

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США консультируется со своими партнерами в регионе относительно конкретных мер, необходимых для реализации решения израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств.

Как передает Trend, об этом на брифинге для журналистов заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Курс администрации не изменился. Мы ясно дали понять, что поддерживаем создание независимого палестинского государства", - сказал он, комментируя материал, опубликованный на интернет-портале Axios.

"Я не буду комментировать, что мы делаем в администрации для достижения этой цели, но отмечу, что способов добиться этого много, и есть разные последовательности действий для достижения этой задачи. Мы рассматриваем широкий спектр вариантов и обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с партнерами в правительстве США. Но никаких изменений в курсе не произошло", - добавил Миллер.