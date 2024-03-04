Конгресс США достиг соглашения по бюджету страны до конца финансового года

БАКУ /Trend/ - Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли соглашений, которые позволяют выделение средств на функционирование федерального правительства до конца финансового года 2024, начавшегося 1 октября, говорится в письменном заявлении лидера демократического большинства в Сената Чака Шумера, передает Trend.

Отмечается, что Конгресс достиг двухпартийного согласия по шести законопроектам о финансировании правительства, что обеспечит его непрерывную работу. Однако Шумер предупредил, что если до 8 марта не будет принято решение о финансировании, некоторые федеральные структуры могут временно приостановить работу из-за возможного шатдауна.

Он также отметил необходимость быстрого принятия согласованных обеими партиями документов Палатой представителей и их дальнейшего утверждения в Сенате, чтобы избежать возможного прекращения финансирования и последующего шатдауна.