Президент Трамп о Панамском канале: «Мы заберем его обратно»

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство по поводу сборов за проход через Панамский канал, которые взимаются с судов под флагом США, сообщает Trend.

«Американские суда подвергаются серьезным переплатам и не получают справедливого обращения в любом виде, и это касается даже ВМС США», - заявил Трамп в своем выступлении на церемонии инаугурации.

«И самое главное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передавали его Панаме. И мы заберем его обратно»,- добавил он.