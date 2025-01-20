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Президент Трамп о Панамском канале: «Мы заберем его обратно»

США Материалы 20 января 2025 22:18 (UTC +04:00)
Президент Трамп о Панамском канале: «Мы заберем его обратно»
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство по поводу сборов за проход через Панамский канал, которые взимаются с судов под флагом США, сообщает Trend.

«Американские суда подвергаются серьезным переплатам и не получают справедливого обращения в любом виде, и это касается даже ВМС США», - заявил Трамп в своем выступлении на церемонии инаугурации.

«И самое главное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передавали его Панаме. И мы заберем его обратно»,- добавил он.

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