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Госдеп приостановил финансирование всех зарубежных программ помощи

США Материалы 25 января 2025 05:04 (UTC +04:00)
Госдеп приостановил финансирование всех зарубежных программ помощи
Фото: Госдеп США/Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Руководитель Госдепартамента США Марко Рубио постановил ввести немедленную и масштабную приостановку финансирования иностранной помощи, включая военную помощь Украине, передает Trend.

Меры будут распространяться на все страны, помимо Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

Документ уже вступил в силу, он расширяет действие недавнего указа президента США Дональда Трампа, предписывающего приостановить предоставление помощи, пока гранты не будут проверены госсекретарем.

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