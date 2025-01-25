Госдеп приостановил финансирование всех зарубежных программ помощи

БАКУ /Trend/ - Руководитель Госдепартамента США Марко Рубио постановил ввести немедленную и масштабную приостановку финансирования иностранной помощи, включая военную помощь Украине, передает Trend.

Меры будут распространяться на все страны, помимо Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

Документ уже вступил в силу, он расширяет действие недавнего указа президента США Дональда Трампа, предписывающего приостановить предоставление помощи, пока гранты не будут проверены госсекретарем.