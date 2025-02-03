Илон Маск объявил о ликвидации USAID

БАКУ /Trend/ - Глава Агентства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).
Как сообщает в понедельник Trend, об этом Маск заявил во время прямого эфира в принадлежащей ему социальной сети X.
"Мы находимся в процессе ликвидации USAID", - отметил он.
По словам Маска, USAID больше не будет восстановлен.
"Это не червивое яблоко, это просто куча червей... Яблок нет, поэтому от всего нужно избавиться", - добавил он.
Ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработки биологического оружия.
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