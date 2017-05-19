Заместитель администратора USAID прибыла с визитом в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Во вторник с четырехдневным визитом в Азербайджан прибыла исполняющая обязанности заместителя Европейского и Евразийского бюро администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Маргот Эллис, сообщили Trend в посольстве США в Азербайджане.

В целях обсуждения двустороннего сотрудничества между США и Азербайджаном Маргот Эллис встретилась с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым, председателем Совета Государственной Поддержки НПО Азаем Гулиевым и другими представителями правительства.

Маргот Эллис также провела встречи с представителями действующих в Азербайджане международных организаций и финансовых структур, в том числе Европейского Союза, Совета Европы, ООН, Всемирного Банка и Европейского Банка Реконструкции и Развития, с целью получения подробной информации об оказанной стране внешней помощи.

"Целью USAID являются крепкие и позитивные отношения с Азербайджаном, оказание помощи азербайджанским гражданам, которые хотят видеть страну стабильной, благополучной и демократической", - сказала представитель USAID.

В пятницу Маргот Эллис посетит Геранбойский, Шамкирский и Самухские районы, чтобы встретиться с членами местной общины, а также с лицами, воспользовавшимися проектами, поддерживаемыми USAID и азербайджанским правительством. В планах представителя USAID также значится обсуждение темы расширения возможностей женщин в регионах Азербайджана, и в этих целях в Гяндже состоится встреча с местными женщинами.

Марго Эллис имеет 25-ти летний опыт в области международного развития и гуманитарной помощи. К Бюро Европы и Евразии она присоединилась в августе 2016 года. Ранее, в 2008-2010 годах, Маргот Эллис занимала должность заместителя администратора USAID по Бюро Азии и работала директором Миссии в Уганде. В период 1999-2005 годов Эллис занимала ведущие должности в миссии USAID на Западном берегу Иордана и в секторе Газа. Эллис окончила Колумбийский университет в области финансов со степенью магистра и Корнельский университет в области экономики со степенью бакалавра.