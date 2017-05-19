Заместитель администратора USAID прибыла с визитом в Азербайджан

19 мая 2017 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Во вторник с четырехдневным визитом в Азербайджан прибыла исполняющая обязанности заместителя Европейского и Евразийского бюро администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Маргот Эллис, сообщили Trend в посольстве США в Азербайджане.

В целях обсуждения двустороннего сотрудничества между США и Азербайджаном Маргот Эллис встретилась с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым, председателем Совета Государственной Поддержки НПО Азаем Гулиевым и другими представителями правительства.

Маргот Эллис также провела встречи с представителями действующих в Азербайджане международных организаций и финансовых структур, в том числе Европейского Союза, Совета Европы, ООН, Всемирного Банка и Европейского Банка Реконструкции и Развития, с целью получения подробной информации об оказанной стране внешней помощи.

"Целью USAID являются крепкие и позитивные отношения с Азербайджаном, оказание помощи азербайджанским гражданам, которые хотят видеть страну стабильной, благополучной и демократической", - сказала представитель USAID.

В пятницу Маргот Эллис посетит Геранбойский, Шамкирский и Самухские районы, чтобы встретиться с членами местной общины, а также с лицами, воспользовавшимися проектами, поддерживаемыми USAID и азербайджанским правительством. В планах представителя USAID также значится обсуждение темы расширения возможностей женщин в регионах Азербайджана, и в этих целях в Гяндже состоится встреча с местными женщинами.

Марго Эллис имеет 25-ти летний опыт в области международного развития и гуманитарной помощи. К Бюро Европы и Евразии она присоединилась в августе 2016 года. Ранее, в 2008-2010 годах, Маргот Эллис занимала должность заместителя администратора USAID по Бюро Азии и работала директором Миссии в Уганде. В период 1999-2005 годов Эллис занимала ведущие должности в миссии USAID на Западном берегу Иордана и в секторе Газа. Эллис окончила Колумбийский университет в области финансов со степенью магистра и Корнельский университет в области экономики со степенью бакалавра.

Новости категории
Офис ОБСЕ в Ереване перестанет работать с сентября
Армения 10:32
Решение о ликвидации ВАК является заказом сил, которые обеспокоенны улучшением отношений между Азербайджаном и Россией - депутат
Политика 08:02
Правительство Азербайджана контактирует с членами ВАК - МИД
Политика 18 мая 23:10
В России нарушается свобода объединения граждан - Афлатун Амашов
Политика 18 мая 20:21
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по греко-римской борьбе Исламиады в Баку (ВИДЕО) (ФОТО)
Политика 18 мая 19:22
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не привлекли зарубежных партнеров к инвестированию в Азербайджан, то сегодня экономическое положение страны могло быть совершенно иным
Энергетика 18 мая 18:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по боксу Исламиады в Баку (ВИДЕО) (ФОТО)
Политика 18 мая 18:11
Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном - МИД
Политика 18 мая 17:32
Закрытие ВАК бросает тень на развитие азербайджано-российских отношенийй - депутат
Политика 18 мая 17:14
Президент Ильхам Алиев: Строительство полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" демонстрирует и нашу силу, и наши возможности (версия 3)
Политика 18 мая 17:09
Турция должна депортировать нелегальных мигрантов из Армении - лидер оппозиции
В мире 18 мая 16:53
Президент Ильхам Алиев: Строительство полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" демонстрирует и нашу силу, и наши возможности (версия 2)
Политика 18 мая 15:51
Президент Ильхам Алиев: Строительство полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" демонстрирует и нашу силу, и наши возможности
Политика 18 мая 14:58
Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" (версия 2)
Политика 18 мая 13:27
Президент Армении пожаловался на успешную антиармянскую деятельность Баку
Политика 18 мая 12:57
Депутаты Европарламента прибудут в Азербайджан с визитом
Политика 18 мая 12:35
Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" (ФОТО)
Политика 18 мая 11:37
Россия и Армения предприняли серьезные шаги по укреплению военного потенциала и сдерживанию Баку – Стивен Бланк
Нагорно-карабахский конфликт 18 мая 11:27