Каждое международное спортивное соревнование увеличивает число приезжающих в Азербайджан туристов - депутат

БАКУ /Trend/ - Каждое международное спортивное соревнование увеличивает число приезжающих в Азербайджан туристов, сказал в четверг Trend депутат Милли Мелджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, трансляция IV Игр исламской солидарности по международным, зарубежным телеканалам также служит пропаганде Азербайджана.

Как сказал Мирзазаде, проведение в Азербайджане таких Игр повышает авторитет страны в мире как государства, способствует налаживанию высоких отношений с Азербайджаном.

Депутат добавил, что сфера спорта занимает особое место в развитии современной государственности Азербайджана. «Серьезная поддержка, оказываемая Президентом Ильхамом Алиевым развитию спорта, приносит свои плоды. Спортивный фактор играет очень большую роль в развитии каждой страны. В Азербайджане уделяется серьезное внимание всем сферам, связанным со спортом», - сказал Мирзазаде.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)