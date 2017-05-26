Си Цзиньпинь: Китай рад успехам Азербайджана

26 мая 2017 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики.

"От имени правительства и народа Китайской Народной Республики и от своего имени лично искренне поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики, передаю наилучшие пожелания.

Под Вашим руководством в Азербайджане царит политическая стабильность, стремительно развивается экономика страны, постоянно повышается уровень жизни людей. Правительство Китая радуется успехам, достигнутым Азербайджаном в сферах государственного строительства, социально-экономического развития.

Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским отношениям. Пользуясь намерением по совместному созданию «одного пояса - одного пути», готов продвигать совместными усилиями с Вами новое развитие наших двусторонних отношений и делового сотрудничества в различных сферах.

Желаю Азербайджану дальнейшего укрепления и развития. Желаю Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана - счастья и благополучия, и передаю наилучшие пожелания», - говорится в послании председателя КНР.

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