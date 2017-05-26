Президент Ильхам Алиев: В основе господствующей в Азербайджане стабильности лежат единство между народом и властью, наша политика и достигнутые успехи

БАКУ /Trend/ - В основе господствующей в Азербайджане стабильности лежат единство между народом и властью, наша политика и достигнутые успехи. Об этом сказал в пятницу Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

"Уважаемые дамы и господа. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с наступающим Днем Республики. Желаю всему народу Азербайджана новых успехов, побед. Девяносто девять лет назад впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика. Азербайджанский народ по праву гордится тем, что эту республику создал наш народ. Это – историческое событие, историческое событие для нашего народа и в мировом масштабе. Азербайджанский народ обрел независимость. В Азербайджане была создана первая в мире мусульманская демократическая республика. Это само по себе еще раз показало, каким прогрессивным и талантливым является наш народ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджанское государство и народ с большим уважением относятся к деятельности Азербайджанской Демократической Республики, к памяти ее основателей.

"В центре Баку возведен памятник в честь Азербайджанской Демократической Республики. Недавно я подписал Распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Спустя два года у нас отняли независимость. Если бы Азербайджану удалось сохранить государственную независимость, то, уверен, сегодня Азербайджан был одной из самых развитых, самых богатых стран в мировом масштабе. Однако в результате иностранного вмешательства Азербайджанская Демократическая Республика пала. После этого азербайджанский народ 70 лет жил в составе Советского Союза. Хотя мы не были независимы, азербайджанский народ развивался. Особенно стремительно Азербайджан развивался в 1970-1980-х годах под руководством великого лидера Гейдара Алиева, достиг больших успехов как в экономической, так и социальной сфере. В 1991 году в результате распада Советского Союза Азербайджан во второй раз в ХХ веке обрел независимость. Но история словно повторялась, и спустя два года вновь возникли большие угрозы для нашей независимости. На самом деле, первые два года независимости носили формальный характер, потому что Азербайджан не мог в полном масштабе проводить независимую политику. Кроме того, переживаемый в нашей стране политический, экономический, военный кризис, оккупация земель, начало тогдашней властью гражданской войны, конечно, поставили наше молодое государство на край пропасти. В 1993 году Азербайджан вновь оказался лицом к лицу с большой угрозой. Мудрость азербайджанского народа избавила нашу страну, государство от этой беды. Азербайджанский народ, проявив мудрость, пригласил к власти великого лидера – Гейдара Алиева. После 1993 года в Азербайджане начался период развития, и сегодня он продолжается. Был положен конец всем негативным явлениям, гражданской войне, незаконные вооруженные формирования были разоружены. Были заложены основы государственности, принята Конституция независимого Азербайджана, в страну начался приток крупных иностранных инвестиций. Азербайджану удалось преодолеть международную изоляцию, информационную блокаду. Словом, с 1993 года по сегодняшний день Азербайджан идет по пути развития. Сегодняшний Азербайджан еще раз подтверждает мои слова: если бы в 1920 году мы не утратили независимость, то сейчас Азербайджан мог быть одной из самых передовых стран. История нашей независимости дает основание говорить об этом. Посмотрите, какого развития Азербайджан добился всего лишь за 23 года – начиная с 1993 года, как он окреп, посмотрите, какими прочными позициями Азербайджан обладает в мире. Азербайджан добился больших успехов в экономической, социальной, во всех остальных сферах, и сегодня весь мир знает и принимает это. Сегодня Азербайджан является примером для многих стран", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев коснулся и предстоящих задач.

"Мы должны сохранить и, уверен, сохраним, позитивную динамику и в предстоящие годы. Что касается внутренней политики, то, в первую очередь, в Азербайджане и дальше должна обеспечиваться безопасность. Могу сказать, что в Азербайджане нет внутренних источников риска. Возможные риски формируются за рубежом. В таком случае мы должны и дальше защищать нашу страну от внешних рисков, как с физической точки зрения, так и проведением правильной политики. Мы достаточно укрепили охрану границ, и в этом направлении будут предприняты дополнительные шаги. В то же время, Азербайджан не ввязывается ни в какие невыгодные для нас и сомнительные международные действия, авантюры. Несмотря на то, что различные стороны регулярно пытались вовлечь нас в эти действия. Такие попытки предпринимаются и сегодня. Но Азербайджан не присоединяется и не будет присоединяться ни к каким невыгодным нам действиям, инициативам. Мы, в первую очередь, думаем о своих интересах, своей безопасности, развитии, благосостоянии. Если какое-либо международное предложение или инициатива совпадают с нашими интересами, то, конечно, мы можем позитивно подойти к этому. Но в первую очередь, на первом плане, особенно в нынешних условиях, находятся национальные интересы, интересы Азербайджана, вопросы спокойствия, благополучия нашего народа, безопасности нашей страны. Мы уже много лет проводим эту политику. Порой именно поэтому на Азербайджан из различных мест оказывается давление, против нас проводятся кампании. Однако нынешние условия, сегодняшнее международное положение еще раз показывают, что это – единственно правильный путь, потому что сегодня в регионе, мире возрастают риски, угрозы, расширяются источники опасности, к сожалению, на нашей географии не обеспечивается стабильность, напротив, с каждым годом ситуация еще более обостряется. Поэтому вопросы безопасности должны находиться на первом плане", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что, наряду с этим, в Азербайджане и впредь будут обеспечиваться все свободы, и между этими двумя подходами не должно быть никаких противоречий.

"Азербайджан - свободное государство, демократическое государство, у нас много достижений в области демократического развития, и этот процесс должен продолжаться. В Азербайджане и дальше будут обеспечиваться все фундаментальные свободы, и наш народ будет жить в условиях свободы. Межнациональные, межрелигиозные отношения в Азербайджане и впредь будут решаться на самом высоком уровне. Сегодня мы являемся примером для многих стран. Это уже никто не скрывает. Не только проведенные в нашей стране международные мероприятия, но и ситуация в Азербайджане служат примером для многих стран. Мои коллеги и иностранные гости, с которыми я общался, неоднократно задавали мне вопросы, чтобы понять, в чем секрет этого. А секрет очень прост. Просто надо проводить правильную политику, должно быть развитие, должна повышаться грамотность, национальная и религиозная политика должна проводиться правильно. Представители всех проживающих в Азербайджане народов, религий должны чувствовать себя комфортно. Сегодня такая ситуация является реальностью. Представители всех народов в Азербайджане живут как одна семья, в условиях дружбы, мира и взаимопонимания. Это – наше большое достояние, наша сила, и мы бережем, должны беречь это. Рад, что наша политика, шаги, предпринимаемые в этом направлении, полностью поддерживаются народом. Поэтому сегодня Азербайджан считается центром мультикультурализма в мире", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, вместе с тем, Азербайджан привержен своим национально-духовным ценностям.

"Неслучайно, прошлый год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма», а нынешний год - «Годом исламской солидарности». Это еще раз показывает, что народ и государство, привязанные к своим корням, всегда будут проводить правильную политику. Народ с прочными национальными ценностями всегда будет добиваться успеха, развиваться. Считаю, что азербайджанская модель, в том числе успехи, достигнутые нами в этом направлении, очень привлекательны для многих стран. Наши традиции, история, культура, религия для нас священны, в то же время мы открыты миру, современны, стараемся наладить хорошие отношения со всеми странами. Конечно, с учетом всех этих факторов стабильность в Азербайджане будет продолжаться и впредь. Сегодня уже является реальностью, что без стабильности ни о каком развитии не может быть и речи, в нестабильные страны никто не станет вкладывать инвестиции, никто не приедет в качестве туриста, никто не будет стараться налаживать с этими странами добрые отношения. Поэтому стабильность является основным фактором для любой страны, основным фактором развития. Однако добиться стабильности административным путем невозможно. Она будет временной. Сейчас в нескольких странах принимаются особые меры безопасности, применяется особый режим. Это – административный путь. Но подлинная суть стабильности заключается в том, чтобы народ поддерживал государственную политику, был доволен положением, гордился развитием. Мы создали именно такую стабильность, и в основе господствующей в Азербайджане стабильности лежат эти факторы – единство между народом и властью, наша политика и достигнутые успехи. Лучшим средством пропаганды является реальная жизнь. Сегодня Азербайджан всесторонне развивается и добился больших успехов во всех направлениях", - сказал Президент Азербайджана.

Что касается вопросов внутренней политики, то, по словам главы государства, Азербайджан и дальше будет уделять особое внимание социальной сфере.

"Она для нас является приоритетной. Я неоднократно говорил, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Мы проводим всю работу для того, чтобы наш народ жил еще лучше. В Азербайджане выдвинуты многие социальные инициативы, широкий размах получили социальные инфраструктурные проекты. Одновременно Азербайджан выдвигает такие инициативы, которые являются новшеством для мира. В их числе хочу особо отметить программу массового обследования. Эта программа осуществляется уже несколько лет. Для ее реализации, в первую очередь, необходимо было провести реформы и создать современную инфраструктуру в области здравоохранения. Такие возможности нам создают уже строительство и ремонт более 600 больниц. Все структуры, охватывающие программу массового обследования, получили следующий результат – в этом году более 5 миллионов граждан Азербайджана прошли бесплатное обследование. В этом и заключается наша политика. Наша политика проявляется в строительстве более трех тысяч школ, повышении зарплат, пенсий. В бюджете Азербайджана социальные расходы, конечно, останутся приоритетом, и в дальнейшем в этом направлении должны быть предприняты дополнительные шаги", - сказал Президент.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан добился больших успехов во внешнеполитической сфере.

"Азербайджанская общественность уже знает это. Мы и впредь будем защищать свои национальные интересы на международной арене. Сегодня мы известны в мире как страна, пользующаяся большим уважением. Растет число стран, желающих сотрудничать с нами. Ни с одной страной, кроме Армении, у нас нет проблем в двустороннем формате. Мы выдвинули целый ряд трехсторонних форматов сотрудничества. Сегодня у нас прекрасные отношения и с международными организациями, и мы играем в них активную роль. Среди них в первую очередь хотелось бы отметить Организацию исламского сотрудничества. Азербайджан является активным членом этой организации. В прошлом году эта организация создала Контактную группу в связи с армянской агрессией. Организация исламского сотрудничества осудила армянскую агрессию, провокации, учиненные ими в апреле прошлого года. Азербайджанское государство, позиция Азербайджана в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом получают постоянную поддержку. Одновременно Азербайджан расширяет двусторонние связи в рамках этой организации. Хочу особо отметить состоявшийся недавно в Саудовской Аравии Арабо-исламско-американский саммит. Азербайджан принял участие в этом Саммите на высоком уровне. Считаю, что этот Саммит имеет огромный смысл. В первую очередь, мусульманский мир продемонстрировал солидарность, и заслуживает одобрения то, что Президент Америки господин Трамп свой первый зарубежный официальный визит совершил в мусульманскую страну. Мы в Азербайджане высоко оцениваем это. Считаю это признаком большого уважения, проявленного Президентом Америки ко всему мусульманскому миру. То есть этот визит и организация Саммита сами уже являются важным событием, а мысли, озвученные там Президентом Америки, конечно, заслуживают очень высокой оценки. В частности, он сказал, что Соединенные Штаты Америки впредь не будут вмешиваться во внутренние дела мусульманских стран, не будут поучать их, читать им лекции. Это очень серьезное заявление, и могу сказать, что почти все участники Саммита, в том числе Азербайджан, высоко оценили эти заявления. Потому что всем нам хорошо известно, что Азербайджан является одной из стран, находящихся под наиболее интенсивным обстрелом в результате внешнего вмешательства. Надеюсь, что этот серьезный сигнал дойдет до всех соответствующих структур, в том числе европейских институтов, и попытки вмешательства в наши дела прекратятся. И без того с нынешнего года в американском руководстве произошли изменения, и мы видим, что проявление таких вмешательств постепенно устраняются. Мы приветствуем это и надеемся на продолжение этого, так как данная политика является единственно правильной. Я и раньше говорил, хочу сказать и сегодня: если страны не будут вмешиваться в дела друг друга, то не будет ни войн, ни конфликтов, будут только мир, сотрудничество. Азербайджан никогда не вмешивался в дела какой-либо страны и никогда не позволял и не позволит, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, поучал нас, смотрел на нас сверху вниз. Азербайджан – достойное государство. Мы хранили и будем хранить нашу гордость", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что основным направлением внешней политики Азербайджана является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Никаких изменений в этом направлении в нашей принципиальной позиции нет. Нагорный Карабах - исконная азербайджанская земля. Так обстоит дело сегодня, так будет и завтра. Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами и принципами международного права в рамках территориальной целостности стран, согласно решениям Хельсинского заключительного акта. Азербайджан никогда не позволит создать на наших исторических землях второе надуманное армянское государство. Да и существующее армянское государство создано на наших землях. Нам хорошо известно, что Иреван был подарен Армении в 1918 году. Поэтому создание на нашей земле второго надуманного армянского государства невозможно. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с наших земель. Постановления и резолюции международных организаций устраивают нас. Это – правовая основа для урегулирования конфликта. В то же время высокой оценки заслуживают и прозвучавшие в последнее время заявления и предпринятые шаги. В частности, как страны-сопредседатели Минской группы, так и Европейский Союз, другие структуры уже однозначно заявляют, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Правда, никаких шагов после этих заявлений пока не предпринимается. Мы ждем, что и этот шаг будет предпринят, и на оккупанта будет оказано давление, что против них будут применены санкции, обязательно должны быть применены. Если в отношении Армении не будут применены санкции за ее захватническую политику, то это станет очередным признаком двойных стандартов. Несмотря на это, считаю, что данные заявления сами по себе являются позитивным шагом. Одновременно последовала очень жесткая реакция на проведенный в Нагорном Карабахе надуманный «референдум», как со стороны соседних стран, как и Минской группы, Европейского Союза и других стран. Никто не принял этого пресловутого собрания, этого позора, напротив, все осудили его. Они еще раз доказали и продемонстрировали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой землей Азербайджана, неотъемлемой частью нашей страны. А мы будем продолжать свою политику. Наша принципиальная позиция на переговорах абсолютно обоснованна, и мы ни на миллиметр не отступим от этой политики. Наша политика, связанная с вынужденными переселенцами, - налицо. В последние годы возведено около 100 поселков. В настоящее время возводятся новые поселки. Одновременно мы приступаем к строительству новых зданий для переселенцев, проживающих в аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте. Это тоже будет очень обширная программа. В ближайшее время несколько тысяч семей вынужденных переселенцев переселятся в новые прекрасные дома, квартиры", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что полностью оправдала себя и политика Азербайджана, направленная на строительство армии.

"Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Об этом свидетельствуют и международные рейтинги. Материально-техническое оснащение, боеспособность нашей армии, патриотический дух в ней находятся на высоком уровне. Сегодня мы приобретаем и будем приобретать технику, вооружение, обладающие самыми передовыми технологиями. Мы будем выделять для нашей армии столько средств, сколько нужно. В отличие от нищей Армении мы обеспечиваем нашу армию за свой счет и живем как независимая страна. Они же выбрали другой путь – путь колонии, это – их выбор. Сегодня Азербайджанская армия готова выполнить любую задачу, способна на это. Это показали прошлогодние апрельские бои. Апрельские бои продемонстрировали силу нашего народа, армии. Они еще раз показали, что Азербайджан никогда не будет терпеть вооруженных провокаций Армении и никогда не смирится с нынешней ситуацией", - сказал Президент.

Президент Азербайджана отметил, что, для претворения в жизнь всех планов страна должна обладать мощной экономикой.

"В этом направлении также предпринимаются очень большие шаги. Экономика Азербайджана по конкурентоспособности находится на 37-м месте в мире. Несмотря на то, что международный финансовый кризис отразился и на нас. Несмотря на то, что падение цен на нефть, естественно, оказало негативное влияние на наши доходы. Экономика Азербайджана уже адаптировалась к нынешней ситуации, наша национальная валюта стабилизировалась, увеличивается ненефтяной экспорт. Экономические показатели четырех месяцев очень позитивны. Увеличились наши валютные резервы, торговый оборот. Положительное сальдо в торговом обороте достигло 1,2 миллиарда долларов. Торговый оборот вырос на 11 процентов, экспорт - на 41 процент, ненефтяной экспорт – на 22 процента, сельскохозяйственный экспорт - на 44 процента. Нынешняя финансовая и экономическая ситуация в Азербайджане стабильна, устойчива. Все бюджетные прогнозы выполняются. Я не вижу никаких проблем для экономики страны ни в этом, ни в следующем году. В особенности, если учесть, что увеличиваются наши валютные резервы, они выросли и в этом году. Наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг. Поэтому любая страна может пожелать для себя такого положения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что одним из стоящих перед Азербайджаном сегодня важных вопросов является завершение Южного газового коридора.

"Азербайджан и в этом направлении добился успехов вместе с партнерами. Проект «Южный газовый коридор» успешно реализуется. Для обоснования своих слов могу привести некоторые цифры. Как вам известно, Южный газовый коридор состоит из четырех проектов. Реализация проекта «Шахдениз-2» достигла 93 процентов. Второй проект – Южно-Кавказский трубопровод. Уровень реализации там составляет 85 процентов. Третий проект – Трансанатолийский трубопровод - TANAР. Здесь обеспечено выполнение 72 процентов работ. Четвертый проект – Трансадриатический трубопровод - ТАР. А там уровень реализации составляет 42 процента. Хочу также отметить, что по плану уровень реализации ТАР на сегодняшний день должен был составлять 45 процентов. То есть близок к этому уровню. Я хочу особо отметить это, так как общественности Азербайджана известно, что для препятствования проекту ТАР сейчас предпринимаются большие усилия, организуются группы, в качестве предлога выдвигаются экологические вопросы. По имеющимся у нас данным, за этим стоят большие деньги. То есть эти группы организуются искусственно, без всяких оснований. Но понятно, для чего: чтобы остановить проект или задержать его реализацию. Несмотря на все это, реализация проекта ТАР отстает от плана всего лишь на три процента. Поэтому уверен, что никаких проблем в реализации данного проекта не будет. Как вам известно, сегодня мы работаем над крупными транспортными проектами. Обязанности, возложенные на Азербайджан в связи с проектами Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг, полностью выполнены. Конечно, сегодня в странах-партнерах идет процесс ускорения этой работы. В будущем мы тоже можем участвовать в этих делах. В таком случае сейчас приоритетным среди основных крупных транспортных проектов является завершение строительства Алятского международного морского порта, и для этого выделены необходимые средства. Уверен, что в течение года после этого, то есть, считаю, до лета следующего года Бакинский Алятский международный морской порт будет сдан в эксплуатацию. Он станет крупнейшим портом на Каспийском море и значительно повысит наши транспортные возможности. Конечно, предстоящие задачи более масштабны, чем отмеченные мною, их гораздо больше. Я просто представил народу нашу дальнейшую деятельность по основным направлениям. Уверен, что мы и дальше будем стремительно развиваться по всем направлениям. В основе наших успехов, конечно, лежит продуманная политика и тот фактор, что сегодня азербайджанский народ живет в условиях независимости. Ценности независимости проявляются в том числе и в реальной жизни. Независимость является самым большим достоянием, самым большим благом для нас. Мы бережем и будем беречь нашу независимость. Спасибо", - сказал президент Азербайджана.