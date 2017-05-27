В Лондоне торжественно отметили День Республики и День Вооруженных сил Азербайджана

27 мая 2017 01:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Республики и Дня Вооруженных сил состоялся официальный прием, организованный посольством Азербайджана в Великобритании и аппаратом военного атташе, функционирующим при посольстве. В рамках мероприятия также был отмечен 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

В мероприятии приняла участие сопредседатель Англо-азербайджанского общества с азербайджанской стороны, ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Наргиз Пашаева.

На официальном приеме присутствовали около 300 гостей, включая представителей государства и правительства Британии, аккредитованного в Лондоне дипломатического корпуса, британской общественности, азербайджанской и турецкой общин.

Вначале в исполнении азербайджанской скрипачки Назрин Рашидовой прозвучали государственные гимны Азербайджана и Британии.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде сначала выразил соболезнования близким жертв террористического акта, совершенного на днях в Манчестере.

Посол отметил, что 28 мая 1918 года азербайджанский народ провозгласил свою независимость, и первая на мусульманском Востоке демократическая республика была создана в нашей стране. Дипломат подчеркнул, что хотя азербайджанский народ долгие годы находился в составе СССР, он не утратил традиций государственности, в 1991 году с распадом Советского Союза восстановил независимость, и в результате усилий великого лидера Гейдара Алиева наша страна стала равноправным членом мирового сообщества.

Говоря об отношениях между Британией и Азербайджан, Т.Тагизаде рассказал о взаимных официальных визитах. Он привел в пример визиты в нашу страну официальных лиц Министерства иностранных дел Британии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений. Посол также рассказал о поездке министра образования Азербайджана Микаила Джаббарова в Британию и посещении им Оксфордского центра по изучению ислама и Научного центра Низами Гянджеви. Т.Тагизаде выразил особую признательность сопредседателю Англо-азербайджанского общества Наргиз Пашаевой и лорду Герману за деятельность Научного центра Низами Гянджеви, функционирующего при Оксфордском университете, Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказский регион.

Поблагодарив наши диаспорские организации в Британии, дипломат высоко оценил деятельность Европейского Азербайджанского общества.

Посол отметил, что политические, военные вопросы, вопросы безопасности между нашими странами, дальнейшее развитие сотрудничества в рамках международных организаций являются приоритетными. Указав, что Азербайджан - надежный партнер НАТО, дипломат добавил, что сотрудничество между Британией и Азербайджаном в военной сфере с каждым годом еще более расширяется. Т.Тагизаде выразил признательность всему личному составу Вооруженных сил Азербайджана.

Торговый посланник премьер-министра Британии по Азербайджану баронесса Эмма Николсон проинформировала о своем визите в Азербайджан. Член парламента сказала, что особенно влюблена в азербайджанскую музыку и является сторонницей дальнейшего развития наших связей в музыкальной сфере. Отметив, что в рамках визита она узнала об истории, культуре Азербайджана, баронесса Николсон рассказала о гостеприимстве нашего народа. Она выразила уверенность в том, что наши двусторонние отношения и впредь будут развиваться по восходящей.

Директор Управления Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Британии Майкл Тэтхем выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и нашему народу, передавшим британскому народу соболезнования и месседж солидарности в связи с трагическими событиями в Манчестере. Он также поблагодарил все страны и их официальных лиц, разделивших с Британией ее горе.

М.Тэтхем довел до внимания, что наши двусторонние отношения развиваются по восходящей. Он подчеркнул, что Британия - один из крупнейших инвесторов Азербайджана. Британские компании проявляют большой интерес к деятельности в Азербайджане. Официальный представитель подчеркнул, что стремительное расширение наших связей не только в энергетической, но и в других сферах является отрадным фактом. Он отметил, что британские компании тесно сотрудничают с Азербайджаном в организации международных мероприятий, которые проводит наша страна. Азербайджан также достойно провел IV Игры исламской солидарности.

М.Тэтхем сказал, что существует большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений, и правительство Великобритании заинтересовано в расширении связей с Азербайджаном.

В заключение участники мероприятия посмотрели стенд Азербайджана, на котором были представлены книги и журналы, посвященные экономике, социальному развитию и туристическим возможностям нашей страны.

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