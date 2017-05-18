Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля выиграл "золото" Исламиады в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльвин Мурсалиев (до 75 кг) в четверг выиграл золотую медаль соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финале его соперником был представитель Турции Байрак Фуркан. Одержав над оппонентом победу со счетом 1:0, азербайджанский борец пополнил копилку медалей страны еще одним "золотом" Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)