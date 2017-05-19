Азербайджанская бегунья принесла стране очередное "золото" Исламиады

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 в пятницу продолжаются соревнования по параатлетике.

Представительница Азербайджана Елена Чебану пришла к финишу первой в беге на 200 метров (категория T12), показав результат 24,89 секунды. Таким образом копилка медалей сборной Азербайджана пополнилась еще одним «золотом» Исламиады.

Второй к финишу пришла индонезийка Энданг Ситорус, третьей – представительница Марокко Марьям ан-Нури.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)