Баку-2017: Два азербайджанских спортсмена одержали победу в соревнованиях по ушу

20 мая 2017 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На соревнованиях по ушу IV Игр исламской солидарности азербайджанский спортсмен Парвиз Абдуллаев (75 кг) встретился в 1/8 финала с Рехметом Овезбердиевым (Туркменистан).

Одержав победу со счетом 2:0, Парвиз Абдуллаев вышел в четвертьфинал соревнований.

Представитель Азербайджана в весовой категории 48 кг Орхан Гатамов завершил свою первую встречу также победой. На встрече в четвертьфинале с представителем Иордании Аммаром Алшами азербайджанский борец одержал победу со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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