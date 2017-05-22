Игры исламской солидарности в Баку - интересное зрелище – турист из Южной Кореи

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности в Баку - интересное зрелище, сказал в понедельник Trend турист из Южной Кореи Патрик Парк.

«Я вижу здесь очень много иностранцев, что говорит о том, что это спортивное мероприятие имеет большое значение», - сказал он.

Парк отметил, что он в Баку впервые.

«Баку - очень красивый город, особенно по вечерам», - добавил он.

Сегодня завершаются IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Вугар Иманов, Ляман Зейналова)