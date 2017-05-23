Посольство Великобритании поздравило Азербайджан с победой в медальном зачете Игр исламской солидарности

23 мая 2017 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посольство Великобритании в Баку поздравило Азербайджан с победой в медальном зачете Игр исламской солидарности, об этом говорится в сообщении, размещенном в микроблоке посольства в социальной сети Твиттер.

«Церемония закрытия IV Игр исламской солидарности была очень зрелищной», - говорится в сообщении.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, прошли в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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