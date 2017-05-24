Поступление в Бакинскую Высшую Школу Нефти – самый счастливый момент для меня- абитуриент

24 мая 2017 11:07 (UTC+04:00)

Вагаб Джабраилов родился в 2000 году в поселке Лагич Исмаиллинского района. В 2006-2017 годах учился в средней школе поселка Лагич. Во время учебы принимал активное участие в олимпиадах и других конкурсах и различных мероприятиях. В 2015 году Вагаб завоевал бронзовую медаль на Республиканской Олимпиаде по математике. По результатам итогов, обнародованных Государственным экзаменационным центром, во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана на 2017/2018 учебный год Вагаб Джабраилов набрал самый высокий результат – 700 баллов. Молодой человек решил получить высшее образование в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), выбрав специальность «Инженер по автоматизации процессов».

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрала 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант или везение тоже играет роль?

– Я думаю, что 700 баллов на вступительных экзаменах – это результат моих трудов. Этого можно достичь лишь благодаря напряженной подготовке. Кроме того, большую роль играют внимание и умение концентрироваться на каждом вопросе экзамена.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

– В первые минуты экзамена я волновался, наверное, как и все остальные. Но когда начал отвечать на вопросы, появилась уверенность в себе. Я думаю, успех на экзаменах зависит именно от этого момента. После экзаменов я сверил свои ответы с представленными официальными ответами Государственного экзаменационного центра и понял, что мне удалось набрать высокий балл.

– Почему ты выбрала именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

– За короткий период времени Бакинская Высшая Школа Нефти заняла особое место в системе азербайджанского образования, и именно этот вуз я выбрал задолго до экзамена. Что касается моей будущей специальности «Инженер по автоматизации процессов», то я выбрал ее потому, что меня всегда интересовали компьютерные технологии и робототехника. Поставил себе цель – стать отличным специалистом в этой области, известным не только в Азербайджане, но и в мире.

– О чем ты больше всего мечтаешь?

– Я хочу стать одним из лучших специалистов-инженеров страны, известных за рубежом. Моя самая заветная мечта – прославить свою родину во всем мире как страну передовой науки.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

– В будущем я вижу себя работающим в одном из самых престижных научных международных центров, где я буду достойно представлять Азербайджан. Я верю, что обязательно достигну своей цели.

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