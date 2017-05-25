Румынский Университет Питешти приглашает студентов из Азербайджана

25 мая 2017 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Румынский Университет Питешти желает увеличить число азербайджанских студентов на своих факультетах, сказал Trend в четверг вице-ректор университета по международным отношениям профессор Эммануэль Суаре в рамках румыно-азербайджанского межуниверситетского форума.

По его словам, университет расположен на юге Румынии, неподалеку от Бухареста, и имеет более чем 50-летний опыт в сфере образования. В университете можно получить образование по самым различным профессиям - от технических до гуманитарных.

Профессор также сказал, что университет готовит как бакалавров, так и магистров, существует также несколько докторских программ.

«Получение высшего образования в нашем университете финансово доступно, а главное - образование качественное. Мы надеемся привлечь больше студентов из Азербайджана», - сказал Эммануэль Суаре.

24-25 мая в Баку проходит межуниверситетский форум Румыния - Азербайджан, в рамках которого в Азербайджан прибыли представители министерства образования Румынии, ректоры и проректоры ряда университетов.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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