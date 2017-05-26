Cамая большая пошлинная плата для приема на госслужбу будет взиматься от руководящих должностей - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - На основе, тарифной сетки платных услуг в связи с приемом на государственную службу, принятой Тарифным (ценовым) советом Азербайджана, самая большая пошлинная плата для приема на госслужбу будет взиматься от административных руководящих (управляющих) должностей, сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В эти руководящие должности входят - руководитель аппарата в государственных органах по второй классификации административных должностей, заместитель руководителя аппарата и заведующий отделом, первый заместитель главы местной исполнительной власти, руководители государственных агентств и государственных служб, созданных при органах центральной исполнительной власти, исполнительные директора и директора фондов, заместитель заведующего отделом по третьей классификации административных должностей, советник и помощник руководителя государственного органа, руководитель аппарата в государственных органах, секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией, секретарь Тарифного (ценового) совета, заместители руководителей государственных агентств и государственных услуг созданных при центральных органах исполнительной власти, заместитель руководителя аппарата в государственных органах. Желающие работать на этих должностях, должны будут платить пошлину в размере 110 манатов для участия на одном экзамене.

Желающие работать на должности заведующего отделом по четвертой классификации административных должностей, заведующего сектором, главы регионального отделения, заместителя заведующего отделом, советника и помощника руководителя государственного органа, заместителя руководителя регионального отделения, первого заместителя и заместителя главы местной исполнительной власти, заведующего сектором по пятой классификации административных должностей, заведующего отделом, заместителя заведующего отделом для участия на одном экзамене должны будут платить пошлину в размере 100 манат.

Желающие работать на должности руководителя местного отделения по пятой классификации административных должностей, руководителя органов находящихся при или в подчинении центральных органов исполнительной власти, заведующего отделом по шестой классификации административных должностей, заведующего сектором, руководителя местного отделения, заместителя руководителей местных отделений по шестой классификации административных должностей, заместителя заведующего отделом, заместителя руководителей органов находящихся при или в подчинении центральных органов исполнительной власти, руководителя сектора по седьмой классификации административных должностей, представителя главы местной исполнительной власти по административно-территориальному округу и области административного территориального округа, его заместителя, помощника руководителя государственного органа для участия на одном экзамене должны будут платить пошлину в размере 90 манатов.

Желающие работать на должности главного консультанта, главного бухгалтера, старшего консультанта, помощника судьи, секретаря судебного заседания для участия на одном экзамене должны будут платить пошлину в размере 70 манатов.

Наименьшую пошлину (в размере 10 манатов) для приема на государственную службу будут платить, желающие работать на должности секретаря, делопроизводителя, водителя, лифтера и др.

В ГЭЦ также сообщили, что для участия на экзаменах для приема на госслужбу на цену установленную Тарифным (ценовым) советом не будет добавляться НДС и кандидаты смогут принять участие на экзаменах, выплатив установленную пошлину.

(Автор: Ильхама Исабалаева)