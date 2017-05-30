Официальный представитель NORLA посетила Центр перевода

30 мая 2017 17:36 (UTC+04:00)

Официальный представитель норвежского литературного агентства NORLA Дина Ролл-Хансен во вторник побывала в Центре перевода при Кабинете Министров Азербайджана.

На встрече были обсуждены переведенные и изданные Центром на азербайджанском языке произведения известных норвежских литераторов Бьернстьерна Бьернсона, Кнута Гамсуна, Генрика Ибсена, Арвида Тургейр Ли, Тарьейя Весоса, Юстейна Гордера, а также вопросы издания в Осло «Антологии современной азербайджанской литературы».

Предоставив обширную информацию о деятельности норвежского литературного агентства NORLA, основной миссией которого является пропаганда норвежской литературы в мире, Дина Рол-Хансен подчеркнула, что ежегодно агентство реализует свыше 400 проектов, выразив заинтересованность в сотрудничестве с Центром в целях налаживания двусторонних межлитературных связей.

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