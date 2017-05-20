Азербайджан намерен вытеснить Китай с рынка сувениров

БАКУ /Trend/ - Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) помогает производителям сувениров в Азербайджане сформировать брендовую продукцию, которая будет конкурировать с китайскими товарами, сказал в интервью Trend директор юридического лица публичного права ABAD Руфат Эльчиев.

“Мы помогаем семейному бизнесу встать на ноги и поддерживаем предпринимателей на всех этапах, начиная от формирования бренда и разработки бизнес-плана, и завершая реализацией товаров. Сейчас для нас основными направлениями являются декоративно-прикладное искусство и сельское хозяйство. В этом вопросе самое важное то, что мы создаем альтернативу импортной продукции. На каждом товаре, который изготовят наши клиенты, будет лейбл ABAD - гарант высокого качества”, - сказал Эльчиев.

ABAD создан Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 сентября 2016 года и в настоящее время является пилотным проектом, который работает с девятью семьями в Масаллинском и 12 семьями в Балакенском районах Азербайджана. Однако в дальнейшем ожидается его расширение и поддержка семейного бизнеса в других районах республики.

Семейный бизнес обретет уверенность для создания своего дела

Эльчиев подчеркнул, что одна из задач ABAD - помочь людям обрести уверенность для создания своего бизнеса.

“Мы помогаем семьям зарегистрировать свой бизнес, получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), оказываем необходимую юридическую помощь”, - сказал он.

По словам собеседника агентства, люди должны понимать, что ABAD не предусматривает создание бизнеса с нуля и в дальнейшем его передачу клиенту.

“Мы оказываем поддержку бизнесу. Например, если наш клиент раньше работал без использования нормального оборудования, кустарным способом и его бизнес не отвечал современным требованиям, то ABAD помогает превратить семейное дело клиента в нормальный бизнес-элемент, который действует по законам рынка и экономики. Для нас важно, чтобы бизнес клиента был постоянным, потому что именно на таких условиях мы можем обеспечить выход его продукции на розничные торговые сети”, - отметил Эльчиев.

Расширение филиальной сети

Как отметил собеседник агентства, в ближайшее время ABAD планирует открыть магазин в зоне Duty Free Международного аэропорта Гейдар Алиев для продажи сувениров и другой продукции, производимой семейными предприятиями.

“Наш первый магазин действует в историко-архитектурном заповеднике “Ичеришехер”. На сегодня этот магазин объединил около 70 человек, которые изготавливают различные сувениры. Вся эта продукция пользуется большим спросом. Второй магазин мы планируем открыть в зоне Duty Free в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Думаю, что там мы также сможем сохранить наш успех”, - сказал Эльчиев.

По словам собеседника агентства, основными покупателями магазина ABAD являются иностранные туристы. “Чаще всего наши товары покупают туристы, но местные жители также проявляют к ним интерес. Особенно те, кто отправляется в гости к своим друзьям или родственникам в другую страну”, - сказал он.

ABAD поможет производить премиальную продукцию

По словам Эльчиева, вторым направлением для ABAD, кроме декоративно-прикладного искусства, является сельское хозяйство. “ABAD был создан в сентябре прошлого года, когда посевной сезон еще не наступил. За этот период мы вели подготовительные работы, чтобы в 2017 году представить на рынок и агропродукцию”, - сказал он.

Эльчиев рассказал также том, что в числе производимой продукции и разные сорта сыра и колбасные изделия. “Мы могли бы выпустить на рынок очередной “классический деревенский сыр”, но покупателям это уже неинтересно, а наша задача выпускать конкурентоспособную качественную продукцию. Поэтому мы решили пойти другим путем, и сегодня одна из семей в Масаллинском районе производит три вида сыра - итальянский, турецкий и азербайджанский”, - сказал он.

Что касается колбасных изделий, то, по словам собеседника агентства, для их производства были применены высококлассные технологии.

“Колбаса, которая также производится в Масаллинском районе, в скором времени уже поступит в продажу. Это премиальный продукт высочайшего класса, который на 100 процентов состоит из мяса. Его себестоимость, конечно же, намного выше, но мы не думаем конкурировать с большими компаниями на рынке. Охватить весь рынок невозможно, поэтому мы решили сосредоточиться на определенной нише тех, кто предпочитает экологичную продукцию”, - сказал он.

Семейный бизнес получит онлайн-площадку для продвижения своих товаров

В числе планов ABAD, отметил Эльчиев, открытие онлайн-магазина ABAD Store.

По словам Эльчиева, работы по его созданию продолжаются. “Мало просто создать сайт, важно, чтобы за ним стояла необходимая инфраструктура, необходимо проработать множество разных моментов. Поэтому сейчас сложно сказать, когда мы завершим все работы и запустим его”, - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что также обсуждаются различные дополнительные услуги для клиентов сайта, например, доставка купленной продукции на дом.

“Если мы в онлайне будем продавать, например, сувениры, то одной из целевых аудиторий могут стать жители других стран. В таком случае нам необходимо продумать вопросы логистики, как именно мы будем доставлять товары за рубеж”, - добавил Эльчиев.

ABAD поддержит семейный бизнес при экспорте

По словам собеседника агентства, ABAD готов помочь семейному бизнесу в Азербайджане экспортировать свою продукцию за рубеж.

“Рынок Азербайджана невелик. Мы прекрасно понимаем, что рано или поздно семейный бизнес наших клиентов может увеличиться и “созреть” до экспорта. В таком случае мы будем помогать им поставлять свою продукцию за рубеж”, - сказал он.

Эльчиев отметил, что в настоящее время ABAD находится на стадии пилотного проекта. "Мы начали работать в Масаллы, где из множества желающих выбрали девять семей. Они будут производить джемы, варенья, сыры и колбасные изделия. Со своей стороны ABAD помогает им в создании бизнес-планов, оказывает юридическую помощь, помощь в сертификации товаров и предоставлении технологических новшеств. Затем мы будем помогать им в брендировании товаров, разработке их дизайна, в ведении бухгалтерии, логистике и, соответственно, продаже и выходе на большие супермаркеты”, - сказал глава ABAD.

(Автор: Азад Гасанли)