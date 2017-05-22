Azer Turk Bank провел тренинг для молодежи в Габале (ФОТО)

22 мая 2017 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 22 мая Azer Turk Bank совместно со службой ASAN провел в городе Габала тренинг для молодежи на различные темы, сообщает в понедельник банк.

В рамках тренинга, который прошел в центре ASAN, внимание было акцентировано на таких вопросах, как организация маркетинговой деятельности в банках, рекламное дело и налаживание связей с общественностью, подготовка и проведение мероприятий и PR кампаний, организация клиентоориентированного обслуживания в секторе услуг.

Основная цель тренинга просвещение молодежи в регионах страны, а также в долгосрочной перспективе поддержка в области подготовки молодых кадров к работе в банковской сфере в будущем.

В качестве инструкторов выступили уполномоченные представители Azer Turk Bank и центра службы ASAN, расположенном в городе Габала. Участниками тренинга были волонтеры службы ASAN в Габале, студенты, обучающиеся по экономическим и финансовым специальностям, и выпускники, а также молодые предприниматели. По завершению тренинга участникам были предоставлены сертификаты, а двум самым активным участникам предоставлена возможность прохождения практики в отделении Azer Turk Bank в городе Габала.

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