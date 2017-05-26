В Беларуси открылся торговый дом Азербайджана

26 мая 2017 15:28 (UTC+04:00)

МИНСК /Trend/ - В пятницу в Минске состоялось открытие торгового дома Азербайджана.

Для участия на церемонии открытия в Беларуси находится делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Решение об открытии торгового дома было принято в рамках десятого заседания азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Беларусь импортирует в Азербайджан тракторы, лесоматериалы, лекарства, молоко сгущенное и сухое, сливочное масло, стекло, нефтепродукты. Из Азербайджана экспортируются полимеры этилена, алюминиевые ленты и полосы, фруктовые соки.

С прошлого года в Азербайджане налажена торговля белорусскими продовольственными товарами через сеть магазинов "Белорусский". В Баку уже действуют четыре супермаркета.

(Автор: Азад Гасанли)

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