Торговый дом Азербайджана в Минске позволит сбалансировать торговлю с Беларусью - министр

26 мая 2017 18:14 (UTC+04:00)

МИНСК /Trend/ - Деятельность Торгового дома в Минске позволит Азербайджану сбалансировать торговлю с Беларусью, сказал в пятницу министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Выступая на церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Беларуси, Макей отметил, что это позволит Беларуси напрямую без посредников получать востребованную продукцию из Азербайджана, например, фрукты, овощи и натуральные соки.

Министр напомнил, что это первый зарубежный Торговый дом Азербайджана. "Закономерно, что он открылся именно в Беларуси, потому что между нашими странами существуют очень тесный и содержательный диалог на всех уровнях, а в основе этого диалога лежит дружба глав наших государств, которая является примером того, как необходимо взаимодействовать во благо своих народов", - сказал министр.

В то же время, по словам Макея, выход азербайджанской продукции на рынок Беларуси позволит в дальнейшем поставлять её в другие страны Евразийского экономического союза.

(Автор: Азад Гасанли)

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