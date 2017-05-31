БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) готов сотрудничать с частным сектором в Азербайджане при любой возможности, а также инвестировать в инфраструктурные проекты, которые соответствуют мандату, стратегии и стандартам банка, сказали Trend в AIIB.

Источник добавил, что мобилизация частного капитала является одним из приоритетов AIIB.

"AIIB заинтересован в финансировании инфраструктурных инвестиционных проектов в Азербайджане, которые являются финансово устойчивыми, безвредными для окружающей среды и социально приемлемыми", - сказали в банке.

По словам собеседника агентства, транспорт, энергетика, городское развитие, развитие сельских местностей являются перспективными сферами развития сотрудничества между Азербайджаном и AIIB.

"Мы благодарны Азербайджану за решительную поддержку деятельности банка и считаем, что страна будет продолжать играть важную роль в развитии инфраструктуры в регионе", - сказал источник.

Касаясь возможности открытия представительства AIIB в Азербайджане, источник отметил, что в настоящее время у банка нет таких планов.

Ранее директор департамента по сотрудничеству с международными организациями министерства экономики Азербайджана Руслан Рустамлы сказал Trend, что министерство готово обсудить возможность открытия местного представительства AIIB после расширения деятельности банка в стране.

По словам Рустамлы, правительство также заинтересовано, чтобы AIIB работал напрямую с частным сектором, выделяя кредиты банкам и реальному сектору.

Азербайджан является одним из учредителей AIIB, созданного в июне 2015 года. Доля участия Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 0,2761 процента, или 254,1 миллиона долларов.

В декабре 2016 года Совет директоров AIIB одобрил кредит в размере 600 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор", предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу.

Первый транш от AIIB на сумму 162,6 миллиона долларов был выделен в феврале этого года, а второй транш на сумму 219,5 миллиона долларов был выделен пятого апреля.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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