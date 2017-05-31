AIIB готов сотрудничать с частным сектором в Азербайджане

31 мая 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) готов сотрудничать с частным сектором в Азербайджане при любой возможности, а также инвестировать в инфраструктурные проекты, которые соответствуют мандату, стратегии и стандартам банка, сказали Trend в AIIB.

Источник добавил, что мобилизация частного капитала является одним из приоритетов AIIB.

"AIIB заинтересован в финансировании инфраструктурных инвестиционных проектов в Азербайджане, которые являются финансово устойчивыми, безвредными для окружающей среды и социально приемлемыми", - сказали в банке.

По словам собеседника агентства, транспорт, энергетика, городское развитие, развитие сельских местностей являются перспективными сферами развития сотрудничества между Азербайджаном и AIIB.

"Мы благодарны Азербайджану за решительную поддержку деятельности банка и считаем, что страна будет продолжать играть важную роль в развитии инфраструктуры в регионе", - сказал источник.

Касаясь возможности открытия представительства AIIB в Азербайджане, источник отметил, что в настоящее время у банка нет таких планов.

Ранее директор департамента по сотрудничеству с международными организациями министерства экономики Азербайджана Руслан Рустамлы сказал Trend, что министерство готово обсудить возможность открытия местного представительства AIIB после расширения деятельности банка в стране.

По словам Рустамлы, правительство также заинтересовано, чтобы AIIB работал напрямую с частным сектором, выделяя кредиты банкам и реальному сектору.

Азербайджан является одним из учредителей AIIB, созданного в июне 2015 года. Доля участия Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 0,2761 процента, или 254,1 миллиона долларов.

В декабре 2016 года Совет директоров AIIB одобрил кредит в размере 600 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор", предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу.

Первый транш от AIIB на сумму 162,6 миллиона долларов был выделен в феврале этого года, а второй транш на сумму 219,5 миллиона долларов был выделен пятого апреля.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @ Lyaman_Zeyn

Новости по теме
Азербайджан занял 67-е место в рейтинге развития нанотехнологий
IT 30 мая 22:02
ОБСЕ никого не винит в закрытии офиса в Ереване - генсек
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 15:35
В библиотеку Конгресса США передана книга о кулинарном искусстве Азербайджана
Общество 30 мая 11:05
Россельхознадзор пресек ввоз почти 40 тонн зараженного картофеля из Азербайджана
Экономика 30 мая 09:43
В Азербайджане ужесточат наказание за незаконные аборты
Общество 30 мая 09:28
Азербайджан и Словакия планируют подписать ряд соглашений в сфере экономики
Бизнес 30 мая 08:00
Турция и Азербайджан должны еще больше сплотиться - посол
Турция 28 мая 19:55
Румынский Медицинский и фармацевтический университет «Карол Давила» приглашает студентов из Азербайджана
Общество 26 мая 19:58
AIIB готов сотрудничать с частным сектором в Азербайджане
Бизнес 26 мая 17:11
Зампомощника госсекретаря США посетит Азербайджан
Политика 26 мая 13:48
Вьетнам и Азербайджан нацелены на сотрудничество - посол (ФОТО)
Политика 26 мая 10:55
О пяти основных факторах IT-рисков в азербайджанских банках и на предприятиях
IT 26 мая 10:33
Словакия заинтересована в появлении АЗС SOCAR в стране
Энергетика 26 мая 08:01
Конгрессмен Стив Коэн выступил с заявлением в связи с Днем Республики Азербайджана
США 26 мая 03:14
Румынский Университет Питешти приглашает студентов из Азербайджана
Общество 25 мая 17:32
У Баку и Москвы доверительный открытый диалог по любым вопросам - МИД РФ
Политика 25 мая 16:24
Ленобласть готова оказать поддержку продвижению азербайджанских товаров на крупные рынки РФ и Европы
Бизнес 25 мая 14:50
Сотрудничество с международными организациями является одним из основных направлений внешней политики Азербайджана
Общество 25 мая 14:42