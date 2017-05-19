SOCAR расширила сеть АЗС в Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR довела количество своих автозаправочных станций (АЗС) в Румынии до 36, говорится в сообщении компании в пятницу.

В сообщении отмечается, что SOCAR сдала в эксплуатацию очередную АЗС под собственным брендом в центре Бухареста.

"Эта АЗС стала уже второй по счету в городе. Здесь установлены два счетчика, а также созданы условия для одновременной заправки четырех легковых и двух грузовых машин. На АЗС реализуется бензин марок NANO 95 и NANO 98, топливо NANO Diesel и NANO Super Diesel, а также созданы условия для заправки электромобилей", - говорится в сообщении.

В настоящее время автозаправочные станции SOCAR функционируют в 17 регионах Румынии.

Госнефтекомпания является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также владеет АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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