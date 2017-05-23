Туркменистан и Великобритания готовы наращивать сотрудничество - МИД

23 мая 2017 11:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча с главой дипломатической службы Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сэром Сайманом МакДональдом, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов международной повестки дня. Стороны также обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества между странами. Стороны выразили приверженность к расширению политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Говоря о сотрудничестве в рамках международных организаций, стороны отметили заинтересованность в продолжении сотрудничества в рамках ООН. В данном контексте британская сторона особо отметила, что Туркменистан единственная страна, нейтральный статус которой был признан ООН дважды",- сказано в информации.

Обсуждая вопросы торгового сотрудничества, стороны отметили роль деятельности туркмено-британского торгово-промышленного совета (TUKTIC). На встрече были отмечены возможности расширения сотрудничества по ряду направлений, таких как энергетическая и банковская отрасли, сферы образования и спорта.

"Также были выдвинуты предложения по активизации межпарламентского сотрудничества, а также развитию взаимодействия в области обеспечения прав и свобод человека, путем обмена опытом в данной сфере",- сказано в пресс-релизе МИД Туркменистана.

Британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов. Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года завершила сервисный проект по разработке в Марыйской области - газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире. Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире.

В Ашхабаде в прошлом году состоялись деловые переговоры с делегацией ведущих компаний Великобритании, специализирующихся в сфере нефтегазового бизнеса. Во встречах принимали участие такие компании, как Perkins, Petrofac, Seetru, Mabey Bridge, Aggreko, Willis Towers Watson, Industrial Power Group, Tensar.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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