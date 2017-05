Чингиз Мустафаев призывает "Раскрыть глаза" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель Чингиз Мустафаев и его группа Palmas представили видеоклип на песню "Aç gözlərini" ("Раскрой глаза"), сообщает Trend Life.

Автор музыки и слов композиции является Чингиз Мустафаев. "Aç gözlərini" – легкая и зажигательная песня с очень запоминающейся мелодией, она имеет все шансы стать хитом лета.

Клип на песню также получился веселым и позитивным, при его просмотре хочется танцевать и подпевать музыкантам. По словам участников группы, съемки прошли в замечательной атмосфере, что в итоге сказалось и на результате работы.

(Автор: Джани Бабаева)