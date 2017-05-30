Народная артистка Азербайджана Дина Тумаркина отметит юбилей на родной сцене

30 мая 2017 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджана Дина Тумаркина, проживающая в Израиле, отметит свой юбилей в Баку, сообщает Trend Life.

Юбилейный вечер актрисы, организованный Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", состоится в 19.00 2 июня на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Популярная актриса Дина Тумаркина родилась в Одессе, а в 1955 году переехала в Баку, где и началась ее славная театральная жизнь. В 60-70-е годы прошлого столетия Азербайджан испытал настоящий театральный бум. Великолепная актерская труппа Русдрамы под руководством первой женщины-режиссера в Азербайджане Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой снискала большую любовь и популярность у зрителей. Зрители шли на таких актеров, как Ширье, Гинзбург, Адамов, Фалькович, и, конечно же, на Тумаркину, которая на протяжении 35 лет была ведущей актрисой театра, обласканная вниманием и публики, и критики.

На Дину Тумаркину зритель всегда шел охотно, заранее уверенный: фамилия народной, лауреата в премьерной афише - залог успешного спектакля. Когда она выходила на сцену, зрители понимали, почему пленился ее Роксаной Сирано де Бержерак, почему, увидев такую Елену Андреевну, потерял голову доктор Астров, и не сомневались, что ее Наталья Николаевна могла быть царицей петербургских балов.

Ее слава вышла далеко за пределы Азербайджана, благодаря гастролям в разных городах бывшего СССР. Признание "рядовой" публики, коллег, людей неизвестных и знаменитостей. Книги, фотографии, письма, открытки с дарственными надписями - Леонида Утесова, Зиновия Гердта, Резо Габриадзе, Беллы Ахмадуллиной, Ростислава Плятта, Веры Марецкой, Аркадия Райкина - перечислять можно долго. За судьбами, прожитыми актрисой на сцене, - ее личная жизнь и актерская судьба, ее юность, молодость, зрелость. Судьба сложилась так, что в 1990 году Тумаркина с мужем, сыном, невесткой, двумя внуками уехала в Израиль. Но в Баку ее по-прежнему любят и помнят, как и она никогда не забывала город, ставший ей на всю жизнь родным.

И вот, 27 лет спустя, любимая актриса бакинцев вновь поднимется на родную сцену. А те, кто придут в этот вечер в театр, вспомнят, что когда-то на этой сцене она сыграла Натали Пушкину в спектакле "Шаги командора", Надю в пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского "С лёгким паром!", Мать Иисуса в пьесе Александра Володина "Мать Иисуса", Мать в пьесе Имрана Касумова "Шире круг", Диляру в пьесе Анара "Лето в городе", Аллу в пьесе Виктора Розова "Всадники", Гончу ханум в пьесе Ильяса Эфендиева "В хрустальном дворце".

Творчество Дины Иосифовны Тумаркиной - это часть истории Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, часть той творческой жизни, которую бакинцы помнят по сей день.

В последние годы актриса выступает с программами, построенными как поэтико-драматические композиции, делится воспоминаниями о людях, с которыми ей довелось общаться в театре и в жизни, среди которых драматург Александр Володин, актер Николай Плотников, Алиса Фрейндлих, театровед Виталий Вульф - давний, еще с бакинских времен, знакомый, Марина Неелова, Роман Виктюк и другие. Она читает юмористические рассказы, стихи о любви и войне. На ее вечерах бывает разновозрастная аудитория, но всегда есть молодежь.

(Автор: Джани Бабаева)

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