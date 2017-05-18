CinemaPlus: Лучше кино в Dolby Atmos , чем просто кино!

18 мая 2017 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кино с хорошим изображением, но без звука Dolby Atmos – Немое кино! Единственный обладатель технологии Dolby Atmos в Азербайджане - кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus Gənclik Mall" с 25 мая приступает к показу долгожданного приключенческого фэнтэзи "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Если вы хотите получить настоящее удовольствие от просмотра любимого фильма, под влиянием звука оказаться в центре событий, то не упустите шанс посмотреть фильм в объемном звуковом формате Dolby Atmos. Билеты уже в продаже.

Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра, технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий. В скором времени ожидается, что все крупные кинотеатры мира будут использовать технологию Dolby Atmos.

Режиссерами фильма являются Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг. В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио и другие.

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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